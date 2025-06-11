Власти Лос-Анджелеса ввели комендантский час в центральных районах города на фоне нарастающей нестабильности, передает BAQ.KZ. Как сообщила мэр города Карен Басс в соцсети X, это экстренное решение было принято, чтобы "остановить негодяев, которые пользуются хаотичной эскалацией президента".

Согласно заявлению, ограничения вступили в силу 10 июня в 20:00 и продлятся до 06:00 утра 11 июня по местному времени (с 08:00 до 18:00 по времени Астаны). В этот период жителям и гостям города запрещено находиться в центре, если они не проживают или не работают там.

Мэр предупредила: нарушители комендантского часа будут задержаны и привлечены к ответственности. Также она призвала горожан избегать поездок в центр города, чтобы не подвергать себя риску.

Как уточняет The Washington Post, меры введены на фоне напряженной политической обстановки и массовых акций, спровоцированных заявлениями и действиями федеральных властей.

Напомним, массовые протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули 6 июня. Митингующие выступили против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа. Трамп призвал ввести войска в Лос-Анджелес из-за протестов. В МИДе прокомментировали возможную эвакуацию казахстанцев из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе.