Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин в кулуарах парламента разъяснил, как в поправках к Закону «Об ответственном обращении с животными» предлагается разграничить бродячих и владельческих животных, передает BAQ.kz.

По его словам, к бродячим собакам предлагают относить животных, не имеющих владельца, чипа, ошейника или иных опознавательных знаков. Такие собаки, находящиеся на улице без сопровождения, будут считаться бесхозяйными. После отлова таких животных планируется содержать в пунктах временного содержания не менее пяти дней, при этом маслихаты смогут продлевать этот срок в зависимости от возможностей и финансирования.

Для животных, у которых есть владелец и идентификация, предлагается иной порядок. После отлова их смогут содержать в пункте временного содержания до 60 дней, чтобы хозяин мог забрать животное. Если владелец откажется от него, дальнейшее решение о сроках содержания смогут принимать местные представительные органы.

Таким образом, поправки предусматривают разные сроки содержания: минимум пять дней для бродячих животных и до 60 дней - для владельческих.

Депутат ранее сообщал, что по данным местных исполнительных органов, за последний год от укусов собак пострадали 41 366 человек, из них 23 134 человека пострадали именно от бродячих собак. Для сравнения: в 2024 году было зафиксировано 38 848 нападений, из них 24 410 - со стороны бродячих собак.

Мажилис принял поправки по вопросам обращения с животными