В МЧС сообщили подробности гибели сотрудника Дамира Таранова в области Жетысу, передаёт BAQ.KZ.

Ранее сообщалось, что 7 марта 2026 года поступило сообщение о происшествии на озере Алтынколь в Атамекенском сельском округе Панфиловского района. Во время рыбалки произошел разлом льда, и один из рыбаков вместе с льдиной оказался унесен к центру озера.

К месту происшествия были направлены спасатели ДЧС области Жетысу, сотрудники пожарной части №11 города Жаркента, оперативно-спасательный отряд из Талдыкоргана, а также спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС и ДЧС Алматинской области.

Во время проведения спасательной операции произошел повторный разлом льда. В результате погиб начальник караула пожарной части №11 отдела по чрезвычайным ситуациям Панфиловского района, майор гражданской защиты Дамир Таранов.

"К сожалению, наш сотрудник погиб, пытаясь спасти жителя Жаркентского региона области Жетысу. Не удалось спасти и самого мужчину, нуждавшегося в помощи. Сейчас весна, лёд тает, и выходить на него крайне опасно. Несмотря на предупреждения, человек всё же вышел на лёд. Спасатель, исполняя служебный долг, пытался спасти его, но сам ушёл под воду. Мы не успели вовремя вытащить его из воды", — сказал вице-министр МЧС Кеген Турсынбаев на брифинге в Сенате.

По его словам, семье погибшего будет оказана необходимая помощь.

