МЧС Казахстана планирует усилить проверки объектов общественного питания после взрыва в кафе в Щучинске, передает BAQ.KZ. Об этом на брифинге в Сенате сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев.

По его словам, для изучения причин произошедшего и выработки дальнейших мер уже создана специальная рабочая группа.

«Создана рабочая группа из представителей государственных органов и специалистов. Эта группа ведет работу, поэтому по итогам ее деятельности будут приняты соответствующие меры по усилению данного направления», - сказал Турсынбаев.

Напомним, 26 февраля около 21:57 в кафе Щучинске произошел пожар, в результате которого 7 человек погибли, 28 пострадали и 10 человек спасены.

Ранее мы сообщали о том, что известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Щучинска.

BAQ.KZ опубликовал видео очевидцев. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально опровергли информации о том, что среди погибших есть дети.

Площадь возгорания кафе в Щучинске составила 80 квадратных метров. Аким Бурабайского района Арай Садыков уточнил, что здание сгоревшего кафе до 2022 года использовалось как магазин.

В январе этого года жёны сотрудников МЧС обратились к Президенту с просьбой не закрывать пожарные части в Щучинске и Бурабае. Видеообращение появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.