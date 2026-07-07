На пляжах Актау снова обнаружили туши погибших тюленей
Экологи отобрали пробы морской воды, причины гибели устанавливаются.
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На пляжах Актау обнаружили туши погибших тюленей. Об этом сообщил Департамент экологии по Мангистауской области, передает BAQ.kz.
По информации ведомства, погибших животных обнаружили 3 июля. В настоящее время специалисты устанавливают их точное количество и проводят учет.
Для выяснения возможных причин произошедшего сотрудники департамента отобрали пробы морской воды в районе обнаружения животных.
"В настоящее время проводятся работы по установлению их точного количества и учету. В связи с этим специалисты Департамента экологии по Мангистауской области отобрали пробы морской воды на указанной территории. Дополнительная информация будет предоставлена после получения результатов исследования проб", – сообщили в ведомстве.
Причины гибели тюленей пока официально не называются. Результаты исследований будут опубликованы после завершения лабораторного анализа.
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