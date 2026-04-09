Казахстан и Южная Корея обсуждают расширение сотрудничества в энергетике, однако о конкретных соглашениях по поставкам нефти говорить пока преждевременно. Об этом в кулуарах Сената Парламента сообщил вице-министр энергетики Санжар Жаркешов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Президента Республики Корея. В ходе встречи обсуждалось расширение двустороннего экономического сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. В этой связи журналисты поинтересовались у вице-министра энергетики РК Санжара Жаркешова, есть ли интерес со стороны южнокорейских компаний к нефтегазовому сектору Казахстана и возможны ли новые контракты.

Как отметил Санжар Жаркешов, взаимодействие между двумя государствами уже ведется, но пока в других форматах.

«На сегодняшний день у нас есть ряд совместных проектов. Есть Hyundai, мы работаем с корейскими компаниями по различным инженерным EPC-контрактам. Но говорить о конкретных соглашениях по нефти пока рано», - заявил Жаркешов в кулуарах Сената.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Южной Кореей не ограничивается только нефтегазовой отраслью.

«В целом у нас тесные связи с Южной Кореей. Это технологически развитая страна с высокой компетенцией. Мы развиваем сотрудничество не только в “зеленой” энергетике, но и в газовой отрасли, а также в сфере чистых угольных технологий», — добавил вице-министр.

