Председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Казахстана Каныбек Жумашев высказался по вопросу праздничных стимулирующих выплат педагогам. По его словам, предложения, которые активно обсуждают учителя, следует рассматривать как общественный запрос на совершенствование мер поддержки работников образования, передает BAQ.KZ.

Соответствующее заявление Жумашев опубликовал в социальных сетях.

Он отметил, что многочисленные обращения педагогов не стоит воспринимать как критику или повод для споров. По его мнению, они отражают стремление профессионального сообщества к расширению мер социальной и материальной поддержки.

По словам главы комитета, местным исполнительным органам и уполномоченным структурам в сфере образования следует изучить возможность введения праздничных стимулирующих выплат в пределах возможностей местных бюджетов. Кроме того, он считает необходимым разработать методические рекомендации и оценить перспективы реализации региональных программ поддержки педагогов.

Жумашев подчеркнул, что уважение к труду учителя не должно ограничиваться моральным признанием. По его мнению, оно должно подкрепляться реальными социальными и материальными мерами поддержки.

Также он не исключил, что отдельные механизмы поддержки педагогов в будущем могут быть закреплены на нормативно-правовом уровне.

В последние годы в ряде регионов Казахстана реализуются различные меры поддержки педагогов. В частности, лучшим учителям предоставляют служебное жилье, денежные премии и другие формы поощрения за профессиональные достижения.

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