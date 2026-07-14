В Минсельхозе объяснили рост цен на сахар сезонным фактором

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Правительстве прокомментировал повышение цен на сахар в отдельных регионах, передает BAQ.KZ.

Вице-министр отметил, что рост цен в некоторых регионах связан с сезонным периодом. В ведомстве не видят опасений по поводу дальнейшего роста цен.

"Ожидается хороший урожай сахарной свеклы. Это касается отечественного сырья. Сейчас у нас действуют три завода, которые перерабатывают сахарную свеклу. В этом году также будет введен в эксплуатацию завод по переработке сахарной свеклы на Таразском сахарном заводе. Соответственно, весь объем сахарной свеклы мы переработаем. Кроме того, есть второй вид сырья, который завозится из стран Латинской Америки и здесь перерабатывается. Нужно признать, что около половины сахара, мы импортируем из России", – сказал Султанов.

Он также добавил, что на складах есть достаточный объем запаса сахара.

Ранее в Правительстве сообщили, что рост экономики ускорился до 4,1%.

По оценке World Impact Media Organization, экономика Казахстана становится менее зависимой от сырьевого сектора благодаря инвестициям и развитию промышленности.