В Непале после наводнения ищут уже двух казахстанок

Число пропавших без вести казахстанок после наводнения в Непале выросло до двух. Ранее сообщалось о поисках одной гражданки республики, теперь, по данным МИД РК, ведомство ведёт поиски уже двух казахстанок.

«В настоящее время ведется поиск двух гражданок Казахстана, которые предположительно находились в зоне стихийного бедствия на границе между Непалом и Китаем. Как сообщалось ранее, одна из них в составе туристической группы пересекла границу между двумя странами. МИД РК работает с местными государственными органами и находится на связи с родственниками наших соотечественниц», – говорится в сообщении ведомства.

Масштаб стихийного бедствия

Наводнение в Непале уже унесло жизни 469 человек. По данным местных СМИ, без вести пропавшими числятся 667 туристов. Больше всего жертв – в провинции Читван, где погибли 178 человек. Помимо туристов, без вести пропавшими также числятся 28 полицейских.

Спасателям удалось вывезти из зоны бедствия 31 иностранца – среди них граждане России, Болгарии, Индии, Италии, США, Южной Кореи и Швейцарии.

Для доступа к отрезанным стихией районам спасатели, полиция и армия задействовали вертолёты. Обследование берегов рек в поисках пропавших продолжается.

Как развивалась ситуация

Наводнение произошло 26 августа на границе Непала и Китая. По информации Euronews, мощный поток воды прошёл по горным долинам и населённым пунктам, разрушая дома, автомобили и инфраструктуру – особенно серьёзно пострадал район Нувакот.

В первые дни после трагедии в МИД РК сообщали, что местонахождение одной казахстанки, находившейся в составе туристической группы, пока неизвестно – она пересекла границу из Непала в Китай, и её поиски велись совместно с местными государственными органами.

По данным китайской стороны, в пограничный город Гьиронг направили не менее 574 спасателей. Поисковые работы осложняли сильный ветер, разрушенные дороги и слой грязи толщиной до полутора метров.

На фоне трагедии Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями мощных селей в автономном районе Сицзан. Глава государства выразил сочувствие и поддержку родным и близким погибших, а также надежду на то, что пропавшие без вести смогут в скором времени воссоединиться со своими семьями.