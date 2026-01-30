В проекте новой Конституции обозначены фундаментальные положения об устройстве Казахстана и укрепляющие его суверенитет и независимость. Об этом заявил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на очередном заседании Конституционной комиссии, передает BAQ.KZ.

По его словам, данные положения вошли в первый раздел под названием "Основы конституционного строя".

– В соответствии с ними Республика Казахстан является унитарным государством. Формой правления определена президентская республика. Таким образом, реализовано предложение ряда ученых и специалистов о необходимости конкретизации формы правления, – сказал Бакыт Нурмуханов.

При этом, он отметил, что административно-территориальное устройство страны предлагается определять не обычным законом, а конституционным законом.

– Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность и форма правления Республики отнесены к категории неизменных ценностей. Данная норма отражена в первых статьях Конституции, – сказал заместитель председателя Конституционного суда.

Он также напомнил о предложении, поступившем на прошедшем заседании Комиссии, – закрепить на конституционном уровне, что носителем суверенитета является народ.

– Эта идея нашла отражение в тексте Конституции. В статье 4 четко закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана, – подчеркнул Бакыт Нурмуханов.

Ранее сообщалось, что в проекте обновленной Конституции планируется актуализировать основы внешней политики Казахстана.

Первый проект новой Конституции Казахстана состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей.