В новой Конституции закреплено: носителем суверенитета является народ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В проекте новой Конституции обозначены фундаментальные положения об устройстве Казахстана и укрепляющие его суверенитет и независимость. Об этом заявил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на очередном заседании Конституционной комиссии, передает BAQ.KZ.
По его словам, данные положения вошли в первый раздел под названием "Основы конституционного строя".
– В соответствии с ними Республика Казахстан является унитарным государством. Формой правления определена президентская республика. Таким образом, реализовано предложение ряда ученых и специалистов о необходимости конкретизации формы правления, – сказал Бакыт Нурмуханов.
При этом, он отметил, что административно-территориальное устройство страны предлагается определять не обычным законом, а конституционным законом.
– Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность и форма правления Республики отнесены к категории неизменных ценностей. Данная норма отражена в первых статьях Конституции, – сказал заместитель председателя Конституционного суда.
Он также напомнил о предложении, поступившем на прошедшем заседании Комиссии, – закрепить на конституционном уровне, что носителем суверенитета является народ.
– Эта идея нашла отражение в тексте Конституции. В статье 4 четко закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана, – подчеркнул Бакыт Нурмуханов.
Ранее сообщалось, что в проекте обновленной Конституции планируется актуализировать основы внешней политики Казахстана.
Первый проект новой Конституции Казахстана состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей.
Самое читаемое
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск
- Как погашать ипотеку пенсионными: Отбасы банк объяснил новые правила