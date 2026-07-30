В области Абай арестовали блогершу за нецензурную брань в прямом эфире TikTok
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Прямой эфир в TikTok закончился для жительницы области Абай 10 сутками ареста. Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве, передает BAQ.KZ.
Противоправную трансляцию полицейские выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Во время эфира девушка нецензурно выражалась, демонстрировала непристойное поведение и заявила об употреблении наркотических средств.
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Личность установили оперативно. Нарушительницей оказалась 26-летняя уроженка Туркестанской области, временно проживающая в Семее. Согласно заключению медицинского освидетельствования, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда за совершение мелкого хулиганства ей назначено административное наказание в виде 10 суток ареста.
В полиции подчеркнули, что каждый подобный эфир получает правовую оценку.
«Каждый подобный прямой эфир в интернете, каждый факт нарушения закона и общественного порядка получает соответствующую правовую оценку, а к нарушителям принимаются меры в соответствии с законодательством. Работа по выявлению подобных правонарушений будет продолжена. Закон един для всех», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Министерство внутренних дел сообщало о начале системной работы по выявлению и пресечению противоправного контента в социальных сетях.
«Интернет не является пространством, где допустимо нарушать закон. Каждый правонарушитель будет установлен и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», - заявляли в ведомстве.
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