39-летнего мужчину задержали в ЗКО: что произошло

В Западно-Казахстанской области полицейские пресекли деятельность, связанную с незаконным оборотом синтетических наркотиков.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции региона задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к распространению наркотиков.

Во время личного обыска у него обнаружили пакет с веществом белого цвета, а также 125 зип-пакетов с аналогичным содержимым, подготовленных для дальнейшего сбыта бесконтактным способом.

Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество оказалось наркотическим средством – мефедроном. Общая масса составила 510 граммов.

Кроме того, при осмотре съемной квартиры, которую использовал подозреваемый, полицейские нашли еще один пакет с аналогичным веществом, электронные весы, упаковочные материалы, фольгу, канцелярский нож и респиратор.

По предварительным данным, эти предметы могли использоваться для фасовки и подготовки наркотиков к дальнейшему распространению.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Ранее в Атырауской области сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

При обыске автомобиля подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли 125 граммов запрещенного вещества. Кроме того, из оборудованного тайника на месте происшествия было изъято еще 81 грамм наркотика.

По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком альфа-PVP. Общий вес изъятой партии составил 206 граммов.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств и их аналогов.

Уголовное дело направлено в суд.

Также на длительные сроки были осуждены участники наркогруппировки в аптечной сети.

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