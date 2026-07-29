Камера выдала карагандинца, разыскиваемого за мошенничество на 44 млн тенге

В Алматы задержали 37-летнего жителя Караганды, которого разыскивали за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина находился в розыске три года и был обнаружен благодаря системе видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

По данным Polisia.kz, подозреваемый причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму более 44 млн тенге.

Ранее суд назначил мужчине пробационный контроль. Однако в 2023 году он самовольно покинул место жительства и скрылся. После этого его объявили в розыск.

Правоохранители продолжали поиски, и в ходе оперативной работы стало известно, что разыскиваемый находится в Алматы.

Задержать мужчину помогли современные технологии. Он попал в объектив камеры видеонаблюдения в одном из супермаркетов города. Система распознавания лиц с помощью нейросетевых технологий сравнила изображение с базой данных разыскиваемых лиц и установила его личность.

После получения сигнала сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого. Его личность была подтверждена, после чего мужчину этапировали в Карагандинскую область.

Сейчас задержанный находится под стражей и ожидает дальнейшего решения суда.

В дальнейшем будет рассмотрен вопрос об отмене ранее назначенного пробационного контроля и назначении наказания в виде лишения свободы для отбытия оставшейся части срока.

Использование систем распознавания лиц становится одним из инструментов, который помогает правоохранительным органам быстрее устанавливать личности и находить людей, находящихся в розыске.

Ранее казахстанца, объявленного в розыск, вернули из Албании.

По версии следствия, он обещал школьникам успешную сдачу Единого национального тестирования и гарантированное поступление в высшие учебные заведения, однако свои обязательства не выполнял.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, экстрадиция была проведена совместно с Интерполом МВД Казахстана при содействии Посольства Казахстана в Албании.

Следствие считает, что с 2022 по 2023 год подозреваемый через интернет размещал объявления об услугах по подготовке к ЕНТ. Он уверял родителей и выпускников, что поможет набрать высокий балл и обеспечит поступление в университет. Доверившись этим обещаниям, люди переводили деньги, однако впоследствии оставались без обещанных услуг и без своих средств.

По данным правоохранительных органов, жертвами мошеннической схемы стали 32 человека. Общий ущерб превысил 28 миллионов тенге.

После возбуждения уголовного дела мужчина покинул Казахстан и был объявлен в международный розыск. В мае 2025 года его задержали на территории Албании. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана подозреваемого экстрадировали на родину.

Сейчас он находится в следственном изоляторе. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

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