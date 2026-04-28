После вмешательства прокуратуры в регионе пересмотрели методику расчета ущерба за уничтожение зеленых насаждений, передает BAQ.kz.

В Абайской области ужесточили правила расчета ущерба за незаконную вырубку деревьев и кустарников. Изменения внесены после проверки специализированной природоохранной прокуратуры.

Как установили надзорные органы, ранее органы ЖКХ рассчитывали ущерб по устаревшим ставкам лесного фонда. Это приводило к занижению сумм, подлежащих возмещению.

Что изменилось

После вмешательства прокуратуры методика была пересмотрена. Теперь при расчете учитываются не только объем древесины, но и вид дерева, а также его возраст. В результате ставки за уничтожение зеленых насаждений существенно увеличились.

Кроме того, по акту прокурорского реагирования правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений приведены в соответствие с действующим законодательством. Расчет ущерба теперь осуществляется по обновленным нормам.

В прокуратуре подчеркнули, что принятые меры направлены на усиление ответственности за вред окружающей среде и призвали граждан бережно относиться к зеленым насаждениям и соблюдать требования закона.

