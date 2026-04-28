В области Абай ужесточили расчет ущерба за вырубку деревьев
В области Абай пересмотрели расчет ущерба за вырубку деревьев. После вмешательства прокуратуры суммы значительно увеличены.
После вмешательства прокуратуры в регионе пересмотрели методику расчета ущерба за уничтожение зеленых насаждений, передает BAQ.kz.
В Абайской области ужесточили правила расчета ущерба за незаконную вырубку деревьев и кустарников. Изменения внесены после проверки специализированной природоохранной прокуратуры.
Как установили надзорные органы, ранее органы ЖКХ рассчитывали ущерб по устаревшим ставкам лесного фонда. Это приводило к занижению сумм, подлежащих возмещению.
Что изменилось
После вмешательства прокуратуры методика была пересмотрена. Теперь при расчете учитываются не только объем древесины, но и вид дерева, а также его возраст. В результате ставки за уничтожение зеленых насаждений существенно увеличились.
Кроме того, по акту прокурорского реагирования правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений приведены в соответствие с действующим законодательством. Расчет ущерба теперь осуществляется по обновленным нормам.
В прокуратуре подчеркнули, что принятые меры направлены на усиление ответственности за вред окружающей среде и призвали граждан бережно относиться к зеленым насаждениям и соблюдать требования закона.
