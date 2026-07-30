Кирпич, бетон, плитка, гипсокартон и другие отходы после ремонта нельзя выбрасывать в обычные контейнеры возле домов. Для их вывоза нужно обращаться в специализированные организации.

Что нельзя выбрасывать

Строительный мусор не относится к коммунальным отходам.

К нему относятся кирпич, бетон, штукатурка, кафель, гипсокартон, оконные рамы, двери и другие материалы, которые остаются после ремонта.

Почему это важно

Большой вес и объем строительных отходов быстро заполняют контейнерные площадки и мешают вывозу бытового мусора.

Кроме того, обычные контейнеры и мусоровозы не рассчитаны на такие материалы. Это может привести к повреждению оборудования и дополнительным расходам.

Есть ли переработка

Многие строительные материалы можно повторно использовать или переработать.

Для этого отходы необходимо передавать специализированным организациям, которые занимаются их вывозом и утилизацией.

Как поступить правильно

После ремонта необходимо:

заключить договор со специализированной компанией на вывоз строительных отходов;

воспользоваться услугами организаций по утилизации такого мусора;

не оставлять отходы возле контейнерных площадок.

Важно помнить

Ответственное обращение со строительным мусором помогает сохранить чистоту дворов, снизить нагрузку на коммунальные службы и защитить окружающую среду.

Ранее сообщалось, что в Астане продолжаются работы по санитарной очистке реки Есиль и прилегающих территорий. С начала года специалисты собрали и вывезли более 33 тонн мусора.

Специалисты регулярно очищают акваторию и прибрежную зону от бытовых отходов, а также скашивают камыш и удаляют избыточную водную растительность, которая препятствует естественному течению воды.

Аналогичные работы ведутся не только на реке Есиль, но и на других водоемах столицы.

Комплекс мероприятий направлен на поддержание санитарного состояния водоемов, улучшение качества воды и сохранение благоприятной экологической обстановки в городе.

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