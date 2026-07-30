Какие отходы нельзя оставлять возле контейнеров
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Кирпич, бетон, плитка, гипсокартон и другие отходы после ремонта нельзя выбрасывать в обычные контейнеры возле домов. Для их вывоза нужно обращаться в специализированные организации.
Что нельзя выбрасывать
Строительный мусор не относится к коммунальным отходам.
К нему относятся кирпич, бетон, штукатурка, кафель, гипсокартон, оконные рамы, двери и другие материалы, которые остаются после ремонта.
Почему это важно
Большой вес и объем строительных отходов быстро заполняют контейнерные площадки и мешают вывозу бытового мусора.
Кроме того, обычные контейнеры и мусоровозы не рассчитаны на такие материалы. Это может привести к повреждению оборудования и дополнительным расходам.
Есть ли переработка
Многие строительные материалы можно повторно использовать или переработать.
Для этого отходы необходимо передавать специализированным организациям, которые занимаются их вывозом и утилизацией.
Как поступить правильно
После ремонта необходимо:
- заключить договор со специализированной компанией на вывоз строительных отходов;
- воспользоваться услугами организаций по утилизации такого мусора;
- не оставлять отходы возле контейнерных площадок.
Важно помнить
Ответственное обращение со строительным мусором помогает сохранить чистоту дворов, снизить нагрузку на коммунальные службы и защитить окружающую среду.
Ранее сообщалось, что в Астане продолжаются работы по санитарной очистке реки Есиль и прилегающих территорий. С начала года специалисты собрали и вывезли более 33 тонн мусора.
Специалисты регулярно очищают акваторию и прибрежную зону от бытовых отходов, а также скашивают камыш и удаляют избыточную водную растительность, которая препятствует естественному течению воды.
Аналогичные работы ведутся не только на реке Есиль, но и на других водоемах столицы.
Комплекс мероприятий направлен на поддержание санитарного состояния водоемов, улучшение качества воды и сохранение благоприятной экологической обстановки в городе.
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