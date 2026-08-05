В парке Астаны прошел рейд против мусора: нарушителей привлекают к ответственности
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В столичном парке «Жеруйык» прошел очередной экологический рейд в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и принципа «Закон и порядок», передает BAQ.KZ.
Мероприятие организовали акимат района Алматы совместно с сотрудниками полиции. Его главной целью стало предупреждение загрязнения общественных мест и повышение экологической культуры жителей.
Во время рейда с отдыхающими провели профилактические беседы, напомнив о важности соблюдения чистоты, бережного отношения к природе и ответственности за загрязнение общественных территорий.
Особое внимание организаторы уделили культуре отдыха. Горожан призвали убирать за собой мусор, пользоваться урнами и соблюдать общественный порядок.
Как отметили в районном акимате, подобные рейды проходят регулярно и направлены на сохранение чистоты и благоустройства общественных пространств.
«Мы выходим в такие рейды два-три раза в неделю. С начала лета на территории района было составлено около 30 протоколов», – сообщила главный специалист отдела внутренней политики акимата района Алматы Алтынай Мусаева.
Ранее рейд прошел в Центральном парке столичного района «Нура». Отдыхающим в парке раздавали информационные материалы с предупреждениями. Также специалисты проводили разъяснительную работу: напоминали о необходимости выбрасывать мусор только в предназначенные для этого контейнеры, не загрязнять территорию парков и заботиться о природе.
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