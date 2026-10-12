В Павлодаре лишили прав за пьяную езду 52-летнюю женщину

В Павлодаре суд на 15 суток арестовал 52-летнюю жительницу города и на семь лет лишил ее водительских прав. Она села за руль Hyundai в состоянии алкогольного опьянения.

Машину остановили сотрудники батальона патрульной полиции во время патрулирования улицы Исы Байзакова. Полицейских насторожила манера вождения, и они решили проверить водителя.

Во время проверки от женщины исходил резкий запах алкоголя. Ее направили на медицинское освидетельствование, и оно подтвердило, что водитель была пьяна.

Автомобиль отправили на специализированную стоянку, а материалы передали в суд. Суд назначил женщине сразу два наказания, арест на 15 суток и лишение прав на семь лет.

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Лишение прав останавливает не всех. Недавно в Павлодаре снова поймали пьяным за рулем мужчину, у которого еще в октябре 2025 года отобрали удостоверение на семь лет за то же нарушение. Всего с начала года в Павлодарской области остановили 1049 нетрезвых водителей.

В Актау женщина, задержанная за пьяную езду, пыталась избежать ареста с помощью справки о беременности. Сначала это сработало, но прокуратура выяснила, что справка поддельная. Областной суд все же назначил ей 15 суток ареста, а на нее и медработника завели уголовное дело.