В Павлодарском районе расширили социальную помощь

В Павлодарский район расширили меры социальной поддержки для граждан после вмешательства прокуратуры, передает BAQ.kz.

Ранее жители района, страдающие рядом заболеваний, не могли получать единовременные выплаты. Ограничения касались пациентов с хроническим вирусным гепатитом, циррозом печени, психическими и поведенческими расстройствами, а также орфанными заболеваниями.

После протеста прокуратуры в действующие правила были внесены изменения. Кроме того, проведена разъяснительная работа среди населения.

В результате обновления перечня сотни жителей района получили право на получение социальной помощи.

