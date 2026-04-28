В Павлодарском районе расширили социальную помощь
В Павлодарском районе расширили перечень заболеваний, дающих право на социальную помощь.
В Павлодарский район расширили меры социальной поддержки для граждан после вмешательства прокуратуры, передает BAQ.kz.
Ранее жители района, страдающие рядом заболеваний, не могли получать единовременные выплаты. Ограничения касались пациентов с хроническим вирусным гепатитом, циррозом печени, психическими и поведенческими расстройствами, а также орфанными заболеваниями.
После протеста прокуратуры в действующие правила были внесены изменения. Кроме того, проведена разъяснительная работа среди населения.
В результате обновления перечня сотни жителей района получили право на получение социальной помощи.
