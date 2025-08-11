В Павлодарской области простились с майором, погибшим в крушении военного вертолёта
Похороны 32-летнего майора Бахтияра Ержигитова прошли в Павлодарской области. Мужчина погиб при крушении военного вертолёта на озере Сорбулак в Жамбылской области, передает BAQ.KZ.
"Бахтияр, единственный сын в семье, с юности посвятил себя службе Родине. После военного училища в Актобе и института имени Талгата Бегельдинова он служил в Семее, затем в Жетыгене, пройдя путь от бортинженера до майора. Ему было всего 32 года. Мы скорбим вместе с вами и всегда будем помнить Бахтияра как мужественного и преданного сына своей страны", — написал аким региона Асаин Байханов.
Напомним, 25 июля военный вертолёт ЕС-145 "Еврокоптер" воздушных сил Минобороны исчез с радаров в районе села Отар Жамбылской области. На борту находились трое членов экипажа. Транспорт был принят на вооружение ориентировочно в 2020–2021 годах.
Поиски велись с привлечением дронов, эхолотов и 13 плавсредств. Акваторию озера Сорбулак разделили на сектора для тщательного обследования, привлекли дополнительное оборудование и катера. К операции подключились силы из нескольких регионов, включая воинские части, МЧС и МВД.
9 августа в ходе подводных работ военнослужащими Вооружённых Сил РК на глубине около 14 метров в озере Сорбулак в Алматинской области обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело.
