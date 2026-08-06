В Павлодарской области выявили более 300 нарушений при торговле алкоголем
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В Павлодарской области с начала года пресекли 312 нарушений правил продажи алкоголя. Один из последних случаев произошел в кафе Павлодара, где несовершеннолетнему продали две бутылки пива, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Нарушение выявили во время полицейского рейда. Материалы направили в суд.
Полиция регулярно проверяет кафе, магазины и другие торговые точки. Несмотря на запрет, подростки по-прежнему получают доступ к спиртному.
Казахстанское законодательство запрещает продавать алкоголь людям младше 21 года. За нарушение предприниматель может лишиться лицензии.
Соблюдение этих требований является обязательным условием для ведения бизнеса. Оно напрямую влияет на общественную безопасность и правопорядок. Нарушение этих требований грозит предпринимателям лишением лицензии, - сказал начальник управления общественной безопасности Азамат Куркебаев.
Трезвых сел становится больше, нарушения не исчезают
Еще в конце марта полиция сообщала, что с начала года за нарушение правил продажи алкоголя к ответственности привлекли 131 предпринимателя. У 49 магазинов приостановили лицензии на торговлю спиртным.
К августу число выявленных нарушений достигло 312. Точное сравнение провести нельзя, поскольку в мартовской статистике указано количество предпринимателей, а в новой сводке число зафиксированных фактов.
На тот момент полиция поставила на учет 60 жителей, злоупотреблявших алкоголем. Суды удовлетворили 65 ходатайств об их принудительном лечении. Еще 2061 человека привлекли к административной ответственности.
В 31 селе предприниматели добровольно отказались продавать спиртное. По данным полиции, за время действия такого решения в этих населенных пунктах преступлений не зарегистрировали.
При этом нарушения в других населенных пунктах продолжаются.
Подобные случаи фиксируют по всей стране
В Кызылординской области с начала года 181 продавца привлекли к административной ответственности за нарушение правил реализации алкоголя.
Еще 30 протоколов оформили за продажу спиртного людям младше 21 года. Семь магазинов работали без лицензии.
К ответственности привлекли и родителей несовершеннолетних, которых застали в состоянии опьянения или за употреблением спиртного в общественных местах. По таким фактам составили 27 протоколов.
Последствия алкоголя отражаются и в уголовной статистике. С начала 2026 года в Алматы люди в состоянии опьянения совершили 224 преступления. В 97 случаях потерпевшим причинили тяжкий вред здоровью.
Случай в павлодарском кафе показывает, что запрета самого по себе недостаточно. Пока торговые точки продолжают продавать спиртное подросткам, полиция вынуждена возвращаться к проверкам, протоколам и судам.
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