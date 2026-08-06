В Павлодарской области с начала года пресекли 312 нарушений правил продажи алкоголя. Один из последних случаев произошел в кафе Павлодара, где несовершеннолетнему продали две бутылки пива, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Нарушение выявили во время полицейского рейда. Материалы направили в суд.

Полиция регулярно проверяет кафе, магазины и другие торговые точки. Несмотря на запрет, подростки по-прежнему получают доступ к спиртному.

Казахстанское законодательство запрещает продавать алкоголь людям младше 21 года. За нарушение предприниматель может лишиться лицензии.

Соблюдение этих требований является обязательным условием для ведения бизнеса. Оно напрямую влияет на общественную безопасность и правопорядок. Нарушение этих требований грозит предпринимателям лишением лицензии, - сказал начальник управления общественной безопасности Азамат Куркебаев.

Трезвых сел становится больше, нарушения не исчезают

Еще в конце марта полиция сообщала, что с начала года за нарушение правил продажи алкоголя к ответственности привлекли 131 предпринимателя. У 49 магазинов приостановили лицензии на торговлю спиртным.

К августу число выявленных нарушений достигло 312. Точное сравнение провести нельзя, поскольку в мартовской статистике указано количество предпринимателей, а в новой сводке число зафиксированных фактов.

На тот момент полиция поставила на учет 60 жителей, злоупотреблявших алкоголем. Суды удовлетворили 65 ходатайств об их принудительном лечении. Еще 2061 человека привлекли к административной ответственности.

В 31 селе предприниматели добровольно отказались продавать спиртное. По данным полиции, за время действия такого решения в этих населенных пунктах преступлений не зарегистрировали.

При этом нарушения в других населенных пунктах продолжаются.

Подобные случаи фиксируют по всей стране

В Кызылординской области с начала года 181 продавца привлекли к административной ответственности за нарушение правил реализации алкоголя.

Еще 30 протоколов оформили за продажу спиртного людям младше 21 года. Семь магазинов работали без лицензии.

К ответственности привлекли и родителей несовершеннолетних, которых застали в состоянии опьянения или за употреблением спиртного в общественных местах. По таким фактам составили 27 протоколов.

Последствия алкоголя отражаются и в уголовной статистике. С начала 2026 года в Алматы люди в состоянии опьянения совершили 224 преступления. В 97 случаях потерпевшим причинили тяжкий вред здоровью.

Случай в павлодарском кафе показывает, что запрета самого по себе недостаточно. Пока торговые точки продолжают продавать спиртное подросткам, полиция вынуждена возвращаться к проверкам, протоколам и судам.