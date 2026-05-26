В Петропавловске водитель Porsche насмерть сбил 12-летнюю школьницу

В Петропавловске 12-летняя девочка погибла под колесами Porsche Cayenne. Трагедия произошла вечером 25 мая в микрорайоне Подгора, передает BAQ.KZ.

По данным департамента полиции Северо-Казахстанской области, ДТП произошло около 20:16 на улице Потанина. За рулем Porsche Cayenne находился 24-летний водитель.

В результате наезда школьница получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

Как сообщили в полиции, молодой человек работает в одном из ТОО города. По предварительной информации, автомобиль принадлежит его родственнику.

"25 мая около 20:16 на улице Потанина в городе Петропавловске 24-летний водитель автомобиля Porsche Cayenne совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате полученных травм 12-летняя девочка скончалась на месте происшествия. По данному факту проводится расследование. Департамент полиции призывает участников дорожного движения строго соблюдать меры безопасности, быть внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения", - сообщили в пресс-службе ДП СКО.

Местные жители утверждают, что этот участок улицы Потанина давно считается опасным. По словам очевидцев, ранее здесь уже происходили серьезные аварии.