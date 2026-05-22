По делу о ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы назначили первое судебное заседание

Расследование уголовного дела по факту ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы завершено. Об этом сообщил адвокат Олег Чернов.

По его словам, материалы дела уже переданы в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам.

Первое судебное заседание назначено на 28 мая в 15:00. Другие детали процесса пока не уточняются.