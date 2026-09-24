В полиции ВКО начали готовить новых четвероногих помощников

Кинологический центр Департамента полиции Восточно-Казахстанской области пополнился новыми щенками. В будущем их будут обучать поиску людей, наркотиков и взрывчатых веществ, передает BAQ.KZ.

Будущих служебных собак отбирают по нескольким качествам. Специалисты обращают внимание на выносливость, смелость и активность щенков, а также на то, как они ведут себя в незнакомой обстановке.

До четырех месяцев щенки проходят период свободного обучения. Их постепенно знакомят с уличным шумом, различными звуками, людьми и другими животными. Главная задача на этом этапе – научить собак спокойно реагировать на внешние раздражители.

«После четырех месяцев юные служебные собаки официально зачисляются на баланс Департамента полиции и приступают к основному курсу общей подготовки», – сообщили в ДП ВКО.

От команд – к поиску людей и запрещенных веществ

Сначала собаки учатся выполнять основные команды и проходят общий курс подготовки. Затем для каждой из них определяют служебное направление.

Их могут обучать обнаружению взрывчатых веществ, поиску наркотических средств или поиску человека по следу.

Тренировки проходят систематически, чтобы постепенно подготовить собак к работе в разных условиях. После завершения обучения четвероногие помощники смогут приступить к службе вместе с полицейскими.

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