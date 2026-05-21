В рамках амнистии казахстанцам спишут некоторые штрафы

Проект закона об аминистии принял в работу Мажилис. Как сообщила депутат Мажилиса Снежана Имашева в рамках амнистии казахстанцам могут списать штрафы на несколько миллиардов тенге.

"Количество штрафов точно сказать не могу, но по сумме - это несколько миллиардов тенге. В основном это будут штрафы, наложенные органами внутренних дел. Почти 90% - это штрафы, которые накладывает МВД и из них большинство - штрафы на нарушение правил дорожного движения. Не подпадут под амнистию те, которые могут повлечь ущерб жизни и здоровью людей", - сказала депутат.

Напомним, 17 марта Глава государства заявил о возможной дополнительной административной амнистии и поручил Парламенту принять соответствующий закон до конца текущей сессии. Президент отметил, что административная амнистия станет первой в истории Казахстана и направлена на укрепление гуманистических принципов.

После, 20 марта, выступая на торжественном собрании, посвящённом принятию новой Конституции, отдельно остановился на одном из значимых для общества вопросов – амнистии. По словам Президента, в прошлом году амнистия уже была применена к гражданам, привлечённым к уголовной ответственности. Теперь рассматривается возможность продолжения этой практики и объявления амнистии по ряду уголовных и административных правонарушений, не представляющих угрозы общественной безопасности.

Согласно разъяснениям министра внутренних дел Ержана Саденова, амнистия может быть применена к лицам, совершившим правонарушения, не представляющие угрозы обществу, осуждённым за преступления небольшой и средней тяжести, гражданам, впервые совершившим правонарушение, лицам, состоящим на пробационном учёте, а также к социально уязвимым группам.

