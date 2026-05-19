В регионе начали снижать цены на сжиженный газ
Несколько операторов уже начали снижать цены после вмешательства акимата
В Кызылординской области власти обсудили ситуацию с ценами на сжиженный газ. Совещание провел аким региона Мурат Ергешбаев, передает BAQ.kz.
Во встрече приняли участие руководители управлений, заместитель акима области и представители газовой отрасли.
Главной темой стало подорожание газа на автозаправках. Аким области поручил не повышать предельную цену и держать ситуацию под строгим контролем.
По его словам, сейчас в регионе работают 15 операторов, которые продают сжиженный газ через 144 автогазозаправочные станции и 6 газохранилищ.
Первым цену на газ в апреле подняло предприятие "Қызылорда Газ". После этого стоимость начали повышать и другие компании.
В акимате сообщили, что после вмешательства властей часть операторов уже начала возвращать прежние цены. Однако несколько компаний по-прежнему продают газ дороже на 5 тенге.
Мурат Ергешбаев поручил ответственным службам срочно вернуть прежнюю стоимость газа, обеспечить бесперебойные поставки и не допускать вывоза топлива в другие регионы.
Также аким потребовал при необходимости завозить коммерческий газ из других источников и продавать его населению по социальной цене.
Кроме того, городским и районным акиматам поручили постоянно следить за запасами газа и ситуацией на рынке, чтобы не допустить дефицита топлива.
