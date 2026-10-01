В России до 60 тысяч человек планируют привить новой вакциной от аллергии
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В России перед следующим сезоном цветения планируют привить новой вакциной от аллергии «Аллергарда» до 60 тысяч человек. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, передает РИА Новости.
Начать применение препарата планируют уже с конца октября 2026 года, чтобы пациенты успели пройти терапию до следующего сезона пыления.
«Аллергарда» предназначена для профилактики и лечения аллергического риноконъюнктивита, вызванного чувствительностью к пыльце березы, а также связанной с ней перекрестной пищевой аллергии. Минздрав России зарегистрировал препарат 30 сентября.
Новая разработка относится к аллерген-специфической иммунотерапии нового поколения. В основе препарата используется генно-инженерный антиген, созданный из отдельных компонентов природного аллергена. По данным российского Минздрава, в ходе клинических исследований профиль безопасности препарата оценили как благоприятный.
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