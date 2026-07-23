В Рудном мужчина получил 20 суток ареста за управление электровелосипедом в нетрезвом виде
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Жителя Рудного арестовали на 20 суток за управление электровелосипедом в состоянии алкогольного опьянения. Такое решение вынес специализированный суд по административным правонарушениям, передает BAQ.KZ.
По материалам дела, 19 июля мужчина управлял электровелосипедом мощностью 1200 Вт, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом права на управление транспортными средствами у него не было.
В суде мужчина полностью признал свою вину. Его состояние алкогольного опьянения подтвердили результаты медицинского освидетельствования, а также другие материалы дела, включая видеозапись и документы, составленные сотрудниками полиции.
Суд признал его виновным по части 6 статьи 608 КоАП и назначил наказание в виде 20 суток административного ареста. Постановление пока не вступило в законную силу.
В суде напомнили, что современные электровелосипеды и мопеды в ряде случаев относятся к транспортным средствам. Поэтому управление ими в состоянии алкогольного опьянения влечет такую же ответственность, как и управление автомобилем или другим транспортом в нетрезвом виде.
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