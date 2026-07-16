В «Семей орманы» усилили группировку для тушения лесного пожара
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В государственном лесном природном резервате «Семей орманы» продолжается тушение лесного пожара. По состоянию на 16:00 к ликвидации возгорания привлечены сотни сотрудников и десятки единиц техники, передает BAQ.KZ.
Силы наращивают
На месте работают:
- 120 сотрудников государственной лесной охраны и 48 единиц техники резервата;
- 158 сотрудников и 22 единицы техники МЧС;
- 101 сотрудник и 25 единиц техники МВД;
- 24 сотрудника и 10 единиц техники местных исполнительных органов;
- силы Министерства здравоохранения.
Дополнительно к месту пожара направляются подразделения резервата «Ертіс орманы» и МЧС.
Авиация сбросила 102 тонны воды
К тушению привлечены четыре вертолета: два воздушных судна «Казавиалесоохраны», Ми-8 Министерства обороны и Ми-8 Комитета национальной безопасности.
Авиация выполнила 89 сбросов, доставив на очаг пожара 102 тонны воды.
Кроме того, к вылету готовятся еще два вертолета Министерства обороны.
Специалисты продолжают работы по локализации и полной ликвидации пожара. Ситуация находится под постоянным контролем.
Напомним, пожар был зарегистрирован 16 июля в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала резервата «Семей орманы».
Ранее из-за угрозы распространения огня в целях безопасности эвакуировали воспитанников детского лагеря "Дос-болLike". В Семей были доставлены 220 человек, среди которых 190 детей и 30 сотрудников лагеря.
По предварительным данным, площадь пожара составляет около 60 гектаров.
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