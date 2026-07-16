В «Семей орманы» усилили группировку для тушения лесного пожара

В государственном лесном природном резервате «Семей орманы» продолжается тушение лесного пожара. По состоянию на 16:00 к ликвидации возгорания привлечены сотни сотрудников и десятки единиц техники, передает BAQ.KZ.

Силы наращивают

На месте работают:

120 сотрудников государственной лесной охраны и 48 единиц техники резервата ;

государственной лесной охраны и ; 158 сотрудников и 22 единицы техники МЧС;

и 101 сотрудник и 25 единиц техники МВД ;

и ; 24 сотрудника и 10 единиц техники местных исполнительных органов;

местных исполнительных органов; силы Министерства здравоохранения.

Дополнительно к месту пожара направляются подразделения резервата «Ертіс орманы» и МЧС.

Авиация сбросила 102 тонны воды

К тушению привлечены четыре вертолета: два воздушных судна «Казавиалесоохраны», Ми-8 Министерства обороны и Ми-8 Комитета национальной безопасности.

Авиация выполнила 89 сбросов, доставив на очаг пожара 102 тонны воды.

Кроме того, к вылету готовятся еще два вертолета Министерства обороны.

Специалисты продолжают работы по локализации и полной ликвидации пожара. Ситуация находится под постоянным контролем.