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В «Семей орманы» усилили группировку для тушения лесного пожара

16 Июля 2026, 16:45
АВТОР
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16 Июля 2026, 16:45
16 Июля 2026, 16:45
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В государственном лесном природном резервате «Семей орманы» продолжается тушение лесного пожара. По состоянию на 16:00 к ликвидации возгорания привлечены сотни сотрудников и десятки единиц техники, передает BAQ.KZ.

Силы наращивают

На месте работают:

  • 120 сотрудников государственной лесной охраны и 48 единиц техники резервата;
  • 158 сотрудников и 22 единицы техники МЧС;
  • 101 сотрудник и 25 единиц техники МВД;
  • 24 сотрудника и 10 единиц техники местных исполнительных органов;
  • силы Министерства здравоохранения.

Дополнительно к месту пожара направляются подразделения резервата «Ертіс орманы» и МЧС.

Авиация сбросила 102 тонны воды

К тушению привлечены четыре вертолета: два воздушных судна «Казавиалесоохраны», Ми-8 Министерства обороны и Ми-8 Комитета национальной безопасности.

Авиация выполнила 89 сбросов, доставив на очаг пожара 102 тонны воды.

Кроме того, к вылету готовятся еще два вертолета Министерства обороны.

Специалисты продолжают работы по локализации и полной ликвидации пожара. Ситуация находится под постоянным контролем.

Напомним, пожар был зарегистрирован 16 июля в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала резервата «Семей орманы».

Ранее из-за угрозы распространения огня в целях безопасности эвакуировали воспитанников детского лагеря "Дос-болLike". В Семей были доставлены 220 человек, среди которых 190 детей и 30 сотрудников лагеря.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 60 гектаров.

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