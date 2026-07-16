Пожар вспыхнул в резервате «Семей орманы»

В государственном лесном природном резервате "Семей орманы" продолжаются работы по тушению лесного пожара.

Возгорание зарегистрировали 16 июля в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала ГЛПР "Семей орманы".

В настоящее время к ликвидации пожара привлечены сотрудники государственной лесной охраны, техника и авиация. На месте работают 7 специалистов, автоцистерна, малый лесной пожарный комплекс, трактор, а также воздушное судно РГКП "Казавиалесоохрана" с водосливным устройством Bambi Bucket.

Для усиления группировки к месту возгорания дополнительно направлены автоцистерны, тракторы, малый лесной пожарный комплекс, сотрудники ДЧС и государственной лесной охраны. Также привлечена авиация – вертолёты AS350 и Ми-8, один из которых оснащён системой для сброса воды, и авиационные пожарные десантники.

По данным специалистов, в районе пожара наблюдается северо-западный ветер со скоростью 4 м/с, с порывами до 8 м/с. Температура воздуха составляет +34 °C, класс пожарной опасности – 5.

Сейчас проводятся работы по локализации и ликвидации возгорания. Ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что грозовые молнии вызвали крупные пожары в Акмолинской области.

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