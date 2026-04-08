В Северо-Казахстанской области планируется строительство нового маслоэкстракционного завода мощностью 450 тысяч тонн продукции в год, передает BAQ.kz.

Проект будет реализован при участии международного агрохолдинга Tiryaki Agro. Предприятие разместят на территории специальной экономической зоны Qyzyljar.

Ожидается, что завод станет одним из крупнейших в Центральной Азии.

Производственные мощности позволят перерабатывать до 1 500 тонн сырья в сутки. В год предприятие будет выпускать около 450 тысяч тонн продукции.

На заводе планируется производство трех видов растительных масел: подсолнечного, рапсового и льняного.

Выбор региона обусловлен развитой сырьевой базой. Северо-Казахстанская область является одним из ключевых производителей масличных культур, включая подсолнечник, лен и рапс, что позволяет снизить логистические издержки.

Ожидается, что запуск проекта даст дополнительный импульс развитию агропромышленного комплекса региона и повысит переработку сельхозпродукции внутри страны.

Читай также:

