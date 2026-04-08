В Северном Казахстане появится новый промышленный гигант
В Северо-Казахстанской области планируется строительство крупного маслоэкстракционного завода с участием международного инвестора.
В Северо-Казахстанской области планируется строительство нового маслоэкстракционного завода мощностью 450 тысяч тонн продукции в год, передает BAQ.kz.
Проект будет реализован при участии международного агрохолдинга Tiryaki Agro. Предприятие разместят на территории специальной экономической зоны Qyzyljar.
Ожидается, что завод станет одним из крупнейших в Центральной Азии.
Производственные мощности позволят перерабатывать до 1 500 тонн сырья в сутки. В год предприятие будет выпускать около 450 тысяч тонн продукции.
На заводе планируется производство трех видов растительных масел: подсолнечного, рапсового и льняного.
Выбор региона обусловлен развитой сырьевой базой. Северо-Казахстанская область является одним из ключевых производителей масличных культур, включая подсолнечник, лен и рапс, что позволяет снизить логистические издержки.
Ожидается, что запуск проекта даст дополнительный импульс развитию агропромышленного комплекса региона и повысит переработку сельхозпродукции внутри страны.
