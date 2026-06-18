В Шемонаихинском районе ВКО планируют добывать золото и построить ГЭС
Власти района сообщили о планах строительства гидроэлектростанций, реализации проекта по разведке месторождений золота и развитии социальной инфраструктуры.
Сегодня 2026, 15:55
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