В Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области планируют реализовать ряд крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, промышленности и сельского хозяйства. Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима района Данияр Жунусов.

Одним из ключевых проектов станет строительство гидроэлектростанции средней мощности на реке Уба. Проект включен в общенациональный пул инвестиционных инициатив.

"Проект строительства гидроэлектростанции средней мощности в русле реки Уба включен в общенациональный пул инвестпроектов. Его стоимость составляет около 180–200 миллионов долларов США, а реализация позволит создать 20 рабочих мест. Также в планах строительство еще двух ГЭС суммарной мощностью 200 МВт с объемом инвестиций порядка 200 миллиардов тенге", – сообщил Данияр Жунусов.

Кроме того, компания Aurum International Mining Limited намерена реализовать проект по разведке твердых полезных ископаемых стоимостью 11 млрд тенге. После завершения геологоразведочных работ инвесторы планируют приступить к подготовке добычи золота и строительству предприятия по переработке золотосодержащей руды.

В агропромышленном комплексе также запланированы новые инвестиции. В районе рассматривается проект строительства и расширения молочно-товарной фермы на 1000 голов. Для поддержки предпринимателей по программе "Кең дала 2" уже выданы кредиты на сумму свыше 143 млн тенге, а для начинающих бизнесменов предусмотрены гранты и льготное финансирование.

По словам заместителя акима, обеспеченность населения питьевой водой в районе достигла 100%. Завершено строительство водопроводных сетей в селах Большая Речка и Березовка, а также проведена реконструкция водопроводной инфраструктуры в нескольких микрорайонах Шемонаихи.

В текущем году также запланирован средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения "Предгорное – Верх-Уба" протяженностью 2,4 километра.

Особое внимание уделяется занятости населения. С начала года на постоянные рабочие места трудоустроены 233 человека, еще 164 жителя получили временную работу. В активные меры содействия занятости вовлечено около 80% трудоспособных получателей адресной социальной помощи.

В сфере здравоохранения в этом году ожидается реализация двух значимых проектов при поддержке ТОО KAZ Minerals. Компания планирует провести реконструкцию инфекционного отделения в Шемонаихе и построить новую врачебную амбулаторию.