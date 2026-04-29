В школах Казахстана хотят установить единый порядок использования смартфонов

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов предложил передать Министерству просвещения полномочия по определению правил использования смартфонов в школах, передает BAQ.KZ.

Об этом он заявил, представляя законопроект по вопросам статуса педагога и образования.

«Сегодня каждая школа самостоятельно определяет политику использования смартфонов. Единого правила нет. На практике это приводит к тому, что многие директора избегают принятия решений. Вы это хорошо знаете. Потому что боятся споров и жалоб со стороны родителей. В результате в одной школе телефоны запрещены, в соседней - нет, а в другой действуют совсем другие правила», - сказал депутат.

По словам Аймагамбетова, ведомство должно будет определить единую политику, которая будет действовать во всех школах страны и будет понятна всем участникам образовательного процесса.

Напомним, что в рамках законопроекта учителей освободят от лишней отчетности.

Также ранее порог для поступления на педагогические специальности в Казахстане повысили до 75 баллов.