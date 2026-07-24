В Шымкенте улучшили условия проживания для 300 воспитанников интерната

В Сайрамской города Шымкент вспомогательной школе-интернате-колледже города Шымкента ввели в эксплуатацию новый жилой корпус. Объект построен за счет средств, возвращенных государству в рамках работы по возврату незаконно приобретенных активов.

Новый жилой корпус создает необходимые условия для комфортного и безопасного проживания более 300 воспитанников школы-интерната.

Современное здание позволит улучшить условия пребывания детей и обеспечить их необходимой инфраструктурой.

За счет каких средств реализовали проект

Строительство объекта было профинансировано за счет средств, возвращенных государству в рамках мероприятий по возврату незаконно приобретенных активов.

Средства направлены на реализацию социально значимого проекта, который позволит поддержать воспитанников учреждения.

Как отреагировали в интернате?

Воспитанники и педагоги школы-интерната выразили благодарность Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, прокуратуре города Шымкента и акимату города Шымкента за вклад в реализацию проекта.

Введение нового корпуса стало частью работы по использованию возвращенных активов в интересах общества и детей.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте построили новый интернат за счет возвращенных средств.

В современном общежитии обучаются дети с особыми медицинскими потребностями.

Ранее условия проживания были крайне сложными. Здание 1975 года постройки находилось в изношенном состоянии, а при нормативе в 125 мест там размещались 290 детей.

Новое общежитие площадью 8288,7 квадратных метров рассчитано на 300 мест и соответствует современным стандартам. На территории в 3,5 гектара оборудованы футбольное поле, воркаут-зона, игровые площадки и зоны отдыха.

Внутри здания предусмотрены раздельные жилые блоки для мальчиков и девочек, медицинский блок, игровые комнаты и другие помещения, обеспечивающие безопасную и комфортную среду для детей.

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