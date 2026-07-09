В Шымкенте загорелся мебельный цех
9 Июля 2026, 17:16
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9 Июля 2026, 17:169 Июля 2026, 17:16
131Фото: МЧС РК
Пожарные работают по повышенному рангу вызова, передает BAQ.KZ.
В Шымкенте произошел пожар в мебельном цехе, расположенном на улице Сасбукаева.
Как сообщили в МЧС, к моменту прибытия первых пожарных расчетов одноэтажное производственное здание было полностью охвачено открытым огнем.
На месте развернут штаб пожаротушения. Спасатели подали пожарные стволы и продолжают ликвидировать возгорание. Для тушения пожара привлечены силы и средства по повышенному рангу вызова.
По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.
Причины возгорания и площадь пожара будут установлены после полной ликвидации огня.
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