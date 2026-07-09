В Шымкенте загорелся мебельный цех

9 Июля 2026, 17:16
АВТОР
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МЧС РК 9 Июля 2026, 17:16
9 Июля 2026, 17:16
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Фото: МЧС РК

Пожарные работают по повышенному рангу вызова, передает BAQ.KZ.

В Шымкенте произошел пожар в мебельном цехе, расположенном на улице Сасбукаева.

Как сообщили в МЧС, к моменту прибытия первых пожарных расчетов одноэтажное производственное здание было полностью охвачено открытым огнем.

На месте развернут штаб пожаротушения. Спасатели подали пожарные стволы и продолжают ликвидировать возгорание. Для тушения пожара привлечены силы и средства по повышенному рангу вызова.

По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.

Причины возгорания и площадь пожара будут установлены после полной ликвидации огня.

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