В США сорвали план Трампа о визовом сборе в $100 000

Федеральный суд США приостановил инициативу администрации Дональда Трампа, которая предусматривала введение сбора в размере 100 000 долларов для работодателей, нанимающих высококвалифицированных иностранных специалистов по визовой программе H-1B.

Суд посчитал, что такая мера фактически является несанкционированным налогом и выходит за рамки полномочий исполнительной власти, поскольку должна быть одобрена Конгрессом.

Белый дом уже заявил о намерении обжаловать это решение.

Программа H-1B действует в США с 1990 года и ежегодно ограничивает выдачу виз 85 тысячами. Она позволяет американским компаниям привлекать иностранных специалистов в сфере технологий, науки и других специализированных областях.

Инициатива о введении крупного сбора была представлена в 2025 году и вызвала широкий резонанс среди компаний и экспертов. Бизнес опасался, что новые правила могут осложнить найм иностранных сотрудников и ударить по технологическому сектору.

Судья федерального окружного суда Лео Сорокин отметил, что подобные финансовые требования могут вводиться только при одобрении законодателей. Его решение также опирается на предыдущие постановления Верховного суда США, уточняющие пределы полномочий исполнительной власти в вопросах налогообложения.

В Белом доме заявили, что программа H-1B «подвергалась злоупотреблениям», а предложенные меры были направлены на её реформирование. Администрация выразила уверенность, что решение суда будет отменено в апелляции.

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