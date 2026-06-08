"Я командую, а не он": Трамп сделал резкое заявление о Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после недавнего ракетного удара Ирана по территории Израиля.

По данным Axios, после беседы с американским лидером глава израильского правительства провел совещание с представителями служб безопасности.

Как сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, Трамп подтвердил намерение Вашингтона не допустить появления у Ирана ядерного оружия и устранить угрозы безопасности для Израиля и региона. При этом он подчеркнул, что не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта и рассчитывает на продолжение переговоров между США и Ираном.

Сообщается, что Трамп призвал Нетаньяху не предпринимать немедленных ответных действий на иранскую атаку и подождать несколько дней. По его словам, американский президент намекнул на возможный прогресс в переговорах по иранскому вопросу. Отмечается, что израильский премьер в целом согласился с этой позицией.

Позже в интервью Financial Times Трамп сделал еще одно резонансное заявление, комментируя возможное будущее соглашение между США и Ираном.

"У него не будет выбора. Я командую. Я абсолютно командую. Он не командует", – заявил американский лидер, говоря о Нетаньяху.

Заявление прозвучало на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке после обмена ударами между Израилем и Ираном.

Ранее Нетаньяху и Трамп обсудили ситуацию с Ираном во время телефонного разговора.

Читайте также: