Прокуратура города Степногорск выявила нарушения при строительстве операционного блока "Г и Е" многопрофильной городской больницы, передает BAQ.kz.

Как сообщили в надзорном органе, в ходе проверки установлено, что подрядная организация допустила нарушения строительных норм, что привело к некачественному выполнению работ и необоснованным выплатам бюджетных средств.

В прокуратуре отметили, что нарушения стали возможны из-за отсутствия должного контроля со стороны технического и авторского надзора, а также заказчика.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора договор с подрядчиком был расторгнут. Заказчик подал иск в суд о возврате 80 млн тенге бюджетных средств.

Кроме того, два должностных лица управления здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время принимаются меры по определению нового подрядчика и завершению строительства объекта в кратчайшие сроки.

Вопросы законности и эффективного использования бюджетных средств находятся на постоянном контроле органов прокуратуры.

Ранее в Акмолинской области выявили неэффективное планирование бюджета на экологические проекты - деньги хотели потратить там, где это должны делать частные компании. Специализированная природоохранная прокуратура выявила нарушения при планировании расходов на охрану окружающей среды и предотвратила возможные лишние траты на сумму более 1,6 млрд тенге.

