Названы самые загруженные платные дороги Казахстана в 2026 году
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала 2026 года в стране зафиксировано более 28 млн проездов по платным автомобильным дорогам.
В республике работает 26 платных участков республиканского значения общей протяжённостью 4 883 км.
Наибольший поток транспорта традиционно наблюдается на дорогах, которые соединяют крупные города, приграничные пункты, промышленные центры и туристические направления. Лидером по количеству проездов стал участок "Алматы – Конаев" – 4,3 млн поездок.
Также высокий трафик отмечен на направлениях Шымкент – граница Узбекистана (3,7 млн) и Шымкент – Тараз (2,5 млн). Это связано с активным пассажирским и грузовым движением, а также важной ролью этих дорог в межрегиональных и международных перевозках.
Рейтинг самых загруженных платных дорог с начала 2026 года:
-
Алматы – Конаев – 4,3 млн
-
Шымкент – граница Узбекистана – 3,7 млн
-
Шымкент – Тараз – 2,5 млн
-
Тараз – Кайнар – 2,1 млн
-
Шымкент – Кызылорда – 1,8 млн
-
Конаев – Талдыкорган – 1,4 млн
-
Астана – Темиртау – 1,4 млн
-
Астана – Щучинск – 1,3 млн
-
Обход города Тараз – 1,03 млн
-
Алматы – Хоргос – 1,005 млн
-
Костанай – Денисовка – 968 тыс.
-
Астана – Павлодар – 872 тыс.
-
Щучинск – Кокшетау – 818 тыс.
-
Кокшетау – Петропавловск – 676 тыс.
-
Кызылорда – Аральск – 667 тыс.
-
Балхаш – Бурылбайтал – 620 тыс.
-
Актобе – граница РФ (Оренбург) – 532 тыс.
-
Павлодар – Семей – Калбатау – 442,6 тыс.
-
Шу – Бурылбайтал – 354 тыс.
-
Костанай – граница РФ (Троицк) – 343 тыс.
-
Кандыагаш – Макат – 323 тыс.
-
Павлодар – граница РФ (Омск) – 319 тыс.
-
Уральск – граница РФ (Самара) – 255 тыс.
-
Уральск – граница РФ (Саратов) – 213 тыс.
-
Ушарал – Достык – 133 тыс.
-
Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) – 59 тыс.
Всего с начала года по платным дорогам страны совершено более 28 млн поездок.
Ранее сообщалось, что дорожные работы охватили сразу несколько районов Актобе.
Читайте также:
Самое читаемое
- В крупнейший парк Костаная вложили 5 млрд тенге, но сотни деревьев до сих пор поливают водовозками
- ЕС рассматривает Казахстан и Узбекистан для размещения центров возврата мигрантов
- Родные погибших в ДТП на Аль-Фараби попросили не лишать свободы Александра Пака
- Тайфун надвигается на Японию, отменены сотни авиарейсов
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 2 июня