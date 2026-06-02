Названы самые загруженные платные дороги Казахстана в 2026 году

Сегодня 2026, 12:36
С начала 2026 года в стране зафиксировано более 28 млн проездов по платным автомобильным дорогам.

В республике работает 26 платных участков республиканского значения общей протяжённостью 4 883 км.

Наибольший поток транспорта традиционно наблюдается на дорогах, которые соединяют крупные города, приграничные пункты, промышленные центры и туристические направления. Лидером по количеству проездов стал участок "Алматы – Конаев" – 4,3 млн поездок.

Также высокий трафик отмечен на направлениях Шымкент – граница Узбекистана (3,7 млн) и Шымкент – Тараз (2,5 млн). Это связано с активным пассажирским и грузовым движением, а также важной ролью этих дорог в межрегиональных и международных перевозках.

Рейтинг самых загруженных платных дорог с начала 2026 года:

  1. Алматы – Конаев – 4,3 млн

  2. Шымкент – граница Узбекистана – 3,7 млн

  3. Шымкент – Тараз – 2,5 млн

  4. Тараз – Кайнар – 2,1 млн

  5. Шымкент – Кызылорда – 1,8 млн

  6. Конаев – Талдыкорган – 1,4 млн

  7. Астана – Темиртау – 1,4 млн

  8. Астана – Щучинск – 1,3 млн

  9. Обход города Тараз – 1,03 млн

  10. Алматы – Хоргос – 1,005 млн

  11. Костанай – Денисовка – 968 тыс.

  12. Астана – Павлодар – 872 тыс.

  13. Щучинск – Кокшетау – 818 тыс.

  14. Кокшетау – Петропавловск – 676 тыс.

  15. Кызылорда – Аральск – 667 тыс.

  16. Балхаш – Бурылбайтал – 620 тыс.

  17. Актобе – граница РФ (Оренбург) – 532 тыс.

  18. Павлодар – Семей – Калбатау – 442,6 тыс.

  19. Шу – Бурылбайтал – 354 тыс.

  20. Костанай – граница РФ (Троицк) – 343 тыс.

  21. Кандыагаш – Макат – 323 тыс.

  22. Павлодар – граница РФ (Омск) – 319 тыс.

  23. Уральск – граница РФ (Самара) – 255 тыс.

  24. Уральск – граница РФ (Саратов) – 213 тыс.

  25. Ушарал – Достык – 133 тыс.

  26. Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) – 59 тыс.

