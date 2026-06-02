Названы самые загруженные платные дороги Казахстана в 2026 году

С начала 2026 года в стране зафиксировано более 28 млн проездов по платным автомобильным дорогам.

В республике работает 26 платных участков республиканского значения общей протяжённостью 4 883 км.

Наибольший поток транспорта традиционно наблюдается на дорогах, которые соединяют крупные города, приграничные пункты, промышленные центры и туристические направления. Лидером по количеству проездов стал участок "Алматы – Конаев" – 4,3 млн поездок.

Также высокий трафик отмечен на направлениях Шымкент – граница Узбекистана (3,7 млн) и Шымкент – Тараз (2,5 млн). Это связано с активным пассажирским и грузовым движением, а также важной ролью этих дорог в межрегиональных и международных перевозках.

Рейтинг самых загруженных платных дорог с начала 2026 года:

Алматы – Конаев – 4,3 млн Шымкент – граница Узбекистана – 3,7 млн Шымкент – Тараз – 2,5 млн Тараз – Кайнар – 2,1 млн Шымкент – Кызылорда – 1,8 млн Конаев – Талдыкорган – 1,4 млн Астана – Темиртау – 1,4 млн Астана – Щучинск – 1,3 млн Обход города Тараз – 1,03 млн Алматы – Хоргос – 1,005 млн Костанай – Денисовка – 968 тыс. Астана – Павлодар – 872 тыс. Щучинск – Кокшетау – 818 тыс. Кокшетау – Петропавловск – 676 тыс. Кызылорда – Аральск – 667 тыс. Балхаш – Бурылбайтал – 620 тыс. Актобе – граница РФ (Оренбург) – 532 тыс. Павлодар – Семей – Калбатау – 442,6 тыс. Шу – Бурылбайтал – 354 тыс. Костанай – граница РФ (Троицк) – 343 тыс. Кандыагаш – Макат – 323 тыс. Павлодар – граница РФ (Омск) – 319 тыс. Уральск – граница РФ (Самара) – 255 тыс. Уральск – граница РФ (Саратов) – 213 тыс. Ушарал – Достык – 133 тыс. Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) – 59 тыс.

