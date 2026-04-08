По данным Департамента полиции города Астаны, инцидент произошел в приемном отделении одной из больниц. 47-летний мужчина пришел навестить родственника, передает BAQ.kz.

В соответствии с установленными правилами дежурный фельдшер попросил мужчину предоставить личные данные и прийти в часы, отведенные для посещений.

Не желая выполнять законные требования медицинского работника, мужчина устроил конфликт и ударил фельдшера, после чего скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 380-3 Уголовного кодекса Республики Казахстан - применение насилия в отношении представителя власти при исполнении служебных обязанностей. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, главой государства был подписан Закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан".Согласно документу за угрозу применения насилия в отношении медработников и водителей бригад скорой помощи положен штраф от 200 до 500 МРП. Либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 300 часов, или ограничение или лишение свободы сроком до двух лет. При наличии отягчающих обстоятельств наказание меняется – от двух до трёх лет ограничения или лишения свободы.

Если в отношении медработника применили насилие, не опасное для жизни и (или) здоровья, назначается штраф в размере от 500 до 1000 МРП. Или исправительные работы в том же размере, либо общественные работы до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы сроком от двух до трёх лет. При наличии отягчающих обстоятельств усиливает наказание – от трёх до семи лет ограничения либо лишения свободы. При применении насилия, опасного для жизни и здоровья полагается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. При наличии отягчающих обстоятельств – от 7 до 12 лет.

Эксперты говорят, что на протяжении последних 10-15 лет профессиональное сообщество наблюдало рост негативного отношения к медицинским работникам. По мнению президента Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслава Локшина, закон стал как никогда своевременным.