38,1 млн тенге штрафов: предприятия наказали за нарушения экологического контроля

В Казахстане автоматизированная система мониторинга эмиссий установлена на 99 из 113 предприятий, которые обязаны её иметь. При этом 85 предприятий уже передают данные в Национальный банк данных о состоянии окружающей среды в режиме реального времени. Об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Ерболат Кожиков в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент BAQ.KZ.

Сколько предприятий подключены

По словам Ерболата Кожикова, первоначально в 2021 году были определены 91 предприятие, которые должны были установить систему в первую очередь.

После пересмотра разрешительных документов количество предприятий, подпадающих под требования, увеличилось. По состоянию на 1 января 2026 года их стало 113.

«На сегодняшний день система установлена на 99 из 113 предприятий. Из них 85 предприятий уже передают данные системы в Национальный банк данных в режиме реального времени», – сообщил Ерболат Кожиков.

Ещё на пяти предприятиях проводятся работы по подключению системы и тестированию передачи данных.

В их числе – ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries» в Атырауской области, ТОО «Караганды Көмір» в Карагандинской области, ТОО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» в Улытауской области, ТОО «Восток Энерго» в области Абай и ТОО «Востокэнергоусталова» в Восточно-Казахстанской области.

Как контролируются выбросы

Как отметил Ерболат Кожиков, цель автоматизированной системы мониторинга – обеспечить непрерывный контроль за выбросами крупных предприятий.

Данные системы передаются в Национальный банк данных. В результате специалисты получают возможность отслеживать показатели предприятий и реагировать на выявленные превышения.

По словам председателя Комитета, в настоящее время меры реагирования по данным АСМ принимаются в ручном режиме.

При выявлении превышения специалисты перепроверяют данные, после чего при подтверждении нарушения принимаются соответствующие меры.

Когда штрафы будут назначаться автоматически

В ходе пресс-конференции Ерболат Кожиков отметил, что ведётся работа по интеграции экологической системы с информационными системами других государственных органов.

После завершения интеграции уведомления о необходимости уплаты штрафа планируется направлять в автоматическом режиме.

«В настоящее время по данным АСМ уже принимаются меры инспекционного реагирования, если соответствующее превышение, неоднократное систематическое превышение происходит на том или ином предприятии», – сообщил он.

48 предприятий оштрафовали

По данным Ерболата Кожикова, в отношении предприятий, не выполнивших требования по установке автоматизированной системы мониторинга, принимаются меры реагирования.

На сегодняшний день административные штрафы наложены на 48 предприятий. Общая сумма взысканий составила 38,1 млн тенге. Кроме того, предприятиям выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Как уточнил председатель Комитета, меры реагирования применяются и в отношении превышений, которые фиксируются автоматизированной системой мониторинга.

По его словам, как минимум на 30 из 85 предприятий, передающих данные, уже применялись штрафные санкции.

По 91 предприятию, которые были определены в качестве первоочередных ещё в 2021 году, работы по установке системы планируется полностью завершить до конца 2026 года.

«В целях полного исполнения поручения Главы государства Министерство продолжает работу по внедрению автоматизированной системы мониторинга эмиссий», – отметил Ерболат Кожиков.

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