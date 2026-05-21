Контейнеризация грузов в стране достигла 8,5%

Контейнерные перевозки в Казахстане продолжают уверенно расти. Страна постепенно укрепляет свои позиции как одного из ключевых транспортно-логистических узлов региона.

По итогам 2025 года объем перевозок грузов в контейнерах увеличился с 2 млн 115 тысяч до 2 млн 203 тысяч ДФЭ.

Вместе с этим вырос и уровень контейнеризации – с 6,7% до 8%. Это означает, что все больше грузов перевозится современным и удобным контейнерным способом.

Положительная динамика сохраняется и в 2026 году. За первые четыре месяца объем контейнерных перевозок достиг 742 тысяч ДФЭ, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 709 тысяч ДФЭ. Уровень контейнеризации за год вырос с 8,2% до 8,5%.

Основной рост обеспечили экспортные, импортные и особенно транзитные перевозки. Эксперты отмечают, что это свидетельствует о развитии современной логистики и повышении транзитного потенциала Казахстана.

В рамках исполнения Послания Главы государства от 8 сентября 2025 года в стране планируют принять отдельную программу по развитию контейнерных и мультимодальных перевозок.

Документ предусматривает модернизацию терминальной инфраструктуры, развитие цифровых сервисов, упрощение таможенных и технологических процедур, а также создание единой системы управления контейнерными операциями.

Ожидается, что реализация этих мер позволит увеличить долю контейнерных перевозок, повысить эффективность логистики и усилить роль Казахстана как важного транспортно-логистического хаба Центральной Азии.