На судебных прениях по делу Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой прокурор Мадина Оразалина заявила: "Подсудимые использовали благотворительные инициативы как прикрытие для масштабного мошенничества". Об этом сообщает корреспондент BAQ.KZ из зала суда.

По данным гособвинения, Перизат Кайрат в 2021 году зарегистрировала в Астане общественное объединение "BizBirgemiz Qazaqstan 2030" по фиктивному адресу — в здании, где фактически находился компьютерный клуб. Документы подавались от её имени, с поддельными подписями якобы соучредителей.

"Допрошенные в суде свидетели соучредители фонда пояснили, что они не расписывались в протоколе учредительного собрания. Один из свидетелей в суде заявил, что узнал о своём участии в учредительном собрании только из новостей", — отметила прокурор.

Как следует из заключения судебной почерковедческой экспертизы, подписи в протоколах собраний выполнены одной рукой — самой Кайрат. Далее обвиняемая развивала публичную активность от имени фонда через Instagram, Facebook и официальный сайт.

В ноябре 2021 года Кайрат инициировала благотворительный аукцион якобы на строительство реабилитационного центра для фонда "Батыр". На мероприятие были приглашены казахстанские дизайнеры и дети с инвалидностью, а на сцене вручались ключи от квартир — подарки от других спонсоров, к которым Кайрат не имела отношения.

"Её целью было создание ложного образа благотворителя", — подчеркнула Оразалина.

В результате проведенного благотворительного вечера на счет фонда поступили 12 миллионов 600 тысяч тенге. При этом, по версии обвинения, после завершения мероприятия подсудимая прекратила всякие контакты с представителями фонда "Батыр" и присвоила собранные средства.

"В социальных сетях Кайрат сообщила, что на строительство центра собрано 48 млн тенге, а в подарок передано помещение стоимостью 100 млн. Однако здание оказалось передано другому фонду", — отметила прокурор.

Основатель фонда "Батыр" Булатова подтвердила в суде, что с момента проведения мероприятия не смогла получить от Кайрат ни одного ответа, а её переписка в WhatsApp с призывами начать строительство осталась без внимания.

Сторона обвинения указывает, что мать подсудимой — Гайни Алашбаева предоставляла банковские счета для размещения похищенных средств, активно участвуя в схеме.

Что известно о деле Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой

Как ранее сообщал BAQ.KZ, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге под предлогом благотворительности. Согласно материалам следствия, с 2021 по 2024 год подсудимые организовали масштабный сбор средств якобы на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и населению Палестины. Однако большая часть средств, по версии прокуратуры, пошла на покупку элитных автомобилей, квартир, люксовых товаров и отдых в дорогих отелях.