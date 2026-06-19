В Талдыкоргане задержали семейную пару с крупной партией мефедрона
По данным полиции, мужчина и женщина распространяли синтетические наркотики через тайники-закладки, получая указания через мессенджер.
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В Талдыкоргане сотрудники полиции задержали семейную пару, подозреваемую в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана.
Операцию провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции области Жетысу. По данным следствия, задержанными оказались 33-летняя жительница Алматы и 43-летний житель Алматинской области.
Как установили правоохранители, подозреваемые занимались распространением наркотиков методом закладок. Инструкции они получали от куратора через один из мессенджеров.
Во время личного досмотра и последующих следственных действий полицейские обнаружили у супругов свертки с порошкообразным веществом, а также предметы, предназначенные для фасовки наркотиков.
Кроме того, при обыске временного места проживания подозреваемых в Талдыкоргане были найдены дополнительные партии запрещенных веществ и оборудование, используемое для их распространения.
По информации полиции, из незаконного оборота изъято 260 граммов мефедрона.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование.
В полиции напомнили, что за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, законодательством Казахстана предусмотрена уголовная ответственность.
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