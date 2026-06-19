В Талдыкоргане сотрудники полиции задержали семейную пару, подозреваемую в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана.

Операцию провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции области Жетысу. По данным следствия, задержанными оказались 33-летняя жительница Алматы и 43-летний житель Алматинской области.

Как установили правоохранители, подозреваемые занимались распространением наркотиков методом закладок. Инструкции они получали от куратора через один из мессенджеров.

Во время личного досмотра и последующих следственных действий полицейские обнаружили у супругов свертки с порошкообразным веществом, а также предметы, предназначенные для фасовки наркотиков.

Кроме того, при обыске временного места проживания подозреваемых в Талдыкоргане были найдены дополнительные партии запрещенных веществ и оборудование, используемое для их распространения.

По информации полиции, из незаконного оборота изъято 260 граммов мефедрона.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование.

В полиции напомнили, что за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, законодательством Казахстана предусмотрена уголовная ответственность.

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