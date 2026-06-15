Пожизненный срок грозит организатору нарколаборатории под Алматы

Сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности МВД РК пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в Карасайском районе Алматинской области.

По данным полиция, незаконное производство синтетических наркотиков было организовано в частном доме, который приобрел и оборудовал 29-летний гражданин. Поставка необходимого оборудования и химических реагентов, а также координация производства осуществлялись через теневой сегмент интернета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и обыска полицейские изъяли более 28 килограммов синтетического наркотика α-PVP, 880 литров прекурсоров и специализированное лабораторное оборудование.

Как сообщили в МВД, изъятая партия являлась первой произведенной продукцией и, по оценкам специалистов, могла составить около 125 тысяч разовых доз.

По факту незаконного производства наркотических средств проводится досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее служебный пес помог обнаружить наркотики в автомобиле на въезде в Астану.

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