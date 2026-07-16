В тексте гимна обнаружили ошибку: казахстанский суд сделал заявление

В социальных сетях распространилась информация о том, что на стенде с текстом Государственного гимна Республики Казахстан, расположенном на первом этаже здания Мангистауского областного суда, якобы были неправильно размещены буквы "Р" и "Т".

Как сообщили в суде региона, что эта информация не соответствует действительности. Выяснилось, что неизвестные лица намеренно переставили наклеенные буквы, из-за чего текст был искажён и создалось впечатление о наличии ошибки.

По данному факту материалы переданы в правоохранительные органы. Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления лиц, причастных к этому.

Отмечается, что действия, направленные на распространение недостоверной информации, введение граждан в заблуждение и неуважение к государственным символам, получат правовую оценку.

Казахстанцев призвали доверять только официальным источникам информации и проверять сведения перед их распространением в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут смягчить статью за фейки.

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