В тексте гимна обнаружили ошибку: казахстанский суд сделал заявление
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В социальных сетях распространилась информация о том, что на стенде с текстом Государственного гимна Республики Казахстан, расположенном на первом этаже здания Мангистауского областного суда, якобы были неправильно размещены буквы "Р" и "Т".
Как сообщили в суде региона, что эта информация не соответствует действительности. Выяснилось, что неизвестные лица намеренно переставили наклеенные буквы, из-за чего текст был искажён и создалось впечатление о наличии ошибки.
По данному факту материалы переданы в правоохранительные органы. Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления лиц, причастных к этому.
Отмечается, что действия, направленные на распространение недостоверной информации, введение граждан в заблуждение и неуважение к государственным символам, получат правовую оценку.
Казахстанцев призвали доверять только официальным источникам информации и проверять сведения перед их распространением в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в Казахстане могут смягчить статью за фейки.
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