Почему дезинформация становится вирусной в интернете

Дезинформация в интернете распространяется за счёт эмоционального воздействия, доверия к источникам и особенностей общения в мессенджерах и социальных сетях.

Как сообщают в Центре по борьбе с дезинформацией СЦК, в ряде случаев ложные сообщения распространяются быстрее проверенной информации, особенно если они вызывают тревогу или ощущение срочности.

Форматы сообщений

Голосовые сообщения воспринимаются как более "живые" и убедительные, чем текст. Интонация, уверенный тон и ссылки на "знакомых в госорганах", "врачей" или "полицию" создают ощущение правдоподобности.

Именно так распространялись ложные сообщения о якобы химических выбросах, отключениях воды и других чрезвычайных ситуациях. Часто в таких сообщениях людей просили срочно переслать информацию дальше – это усиливало эффект распространения.

Отдельные недостоверные сообщения активно распространяются на казахском языке. Это помогает им быстрее попадать в региональные чаты и локальные сообщества, где люди чаще доверяют знакомым источникам и пересылают сообщения без проверки.

Пример – сообщения о якобы запрете парковки у частных домов с 1 июля. На самом деле речь шла только о регулировании длительного хранения брошенных и разукомплектованных автомобилей на общественных территориях. Однако смысл нормы был искажен и представлен как общий запрет.

Фейки часто основаны на реальных фактах

Самые опасные фейки – те, в которых есть часть правды. Манипуляторы берут реальное событие и добавляют к нему искажённые выводы.

Так, информация о плановых работах на месторождении стала основой для слухов о дефиците автогаза в Мангистауской и Атырауской областях. Однако поставки топлива продолжались в штатном режиме и соответствовали потребностям.

По похожему принципу отдельные преступления в Кызылординской области были объединены в одну историю о "серийном убийце", хотя правоохранительные органы не подтвердили связь между этими случаями.

Как защититься от дезинформации

Фейки чаще всего воздействуют не на логику, а на эмоции – страх, тревогу или возмущение. Поэтому важно не реагировать мгновенно и проверять информацию.

Перед тем как переслать сообщение, стоит задать себе три вопроса:

Кто является источником информации?

Есть ли подтверждение от официальных органов или нескольких независимых источников?

Не пытаются ли вызвать у меня страх или ощущение срочности?

Несколько секунд проверки часто достаточно, чтобы не стать частью распространения фейков.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут смягчить статью за фейки.

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