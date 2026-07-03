Почему дезинформация становится вирусной в интернете
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Дезинформация в интернете распространяется за счёт эмоционального воздействия, доверия к источникам и особенностей общения в мессенджерах и социальных сетях.
Как сообщают в Центре по борьбе с дезинформацией СЦК, в ряде случаев ложные сообщения распространяются быстрее проверенной информации, особенно если они вызывают тревогу или ощущение срочности.
Форматы сообщений
Голосовые сообщения воспринимаются как более "живые" и убедительные, чем текст. Интонация, уверенный тон и ссылки на "знакомых в госорганах", "врачей" или "полицию" создают ощущение правдоподобности.
Именно так распространялись ложные сообщения о якобы химических выбросах, отключениях воды и других чрезвычайных ситуациях. Часто в таких сообщениях людей просили срочно переслать информацию дальше – это усиливало эффект распространения.
Отдельные недостоверные сообщения активно распространяются на казахском языке. Это помогает им быстрее попадать в региональные чаты и локальные сообщества, где люди чаще доверяют знакомым источникам и пересылают сообщения без проверки.
Пример – сообщения о якобы запрете парковки у частных домов с 1 июля. На самом деле речь шла только о регулировании длительного хранения брошенных и разукомплектованных автомобилей на общественных территориях. Однако смысл нормы был искажен и представлен как общий запрет.
Фейки часто основаны на реальных фактах
Самые опасные фейки – те, в которых есть часть правды. Манипуляторы берут реальное событие и добавляют к нему искажённые выводы.
Так, информация о плановых работах на месторождении стала основой для слухов о дефиците автогаза в Мангистауской и Атырауской областях. Однако поставки топлива продолжались в штатном режиме и соответствовали потребностям.
По похожему принципу отдельные преступления в Кызылординской области были объединены в одну историю о "серийном убийце", хотя правоохранительные органы не подтвердили связь между этими случаями.
Как защититься от дезинформации
Фейки чаще всего воздействуют не на логику, а на эмоции – страх, тревогу или возмущение. Поэтому важно не реагировать мгновенно и проверять информацию.
Перед тем как переслать сообщение, стоит задать себе три вопроса:
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Кто является источником информации?
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Есть ли подтверждение от официальных органов или нескольких независимых источников?
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Не пытаются ли вызвать у меня страх или ощущение срочности?
Несколько секунд проверки часто достаточно, чтобы не стать частью распространения фейков.
Ранее сообщалось, что в Казахстане могут смягчить статью за фейки.
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