В Темиртау двухлетний ребенок упал в пятиметровый котлован с водой
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В городе Темиртау Карагандинской области двухлетний ребенок упал в заполненный водой котлован на территории, где проводились строительные работы. Малыша удалось быстро вытащить, его состояние стабильное.
Что произошло
Инцидент произошел на пересечении проспекта Металлургов и улицы Амангельды.
По словам очевидцев, ребенок оказался в котловане глубиной около 5 метров, заполненном водой. Взрослые, находившиеся рядом, оперативно помогли выбраться малышу.
«Глубина – 5 метров. Внутри вода. Ребенок туда упал. Кайрекең вытащил ребенка», – рассказал один из очевидцев.
В каком состоянии ребенок
Как сообщили в акимате Темиртау, после происшествия ребенка доставили в медицинское учреждение.
«Он был оперативно доставлен в больницу. В настоящее время состояние ребенка стабильное», – отметили в пресс-службе ведомства.
Что говорят власти
В акимате сообщили, что котлован находился рядом с участком проведения строительных работ.
Подрядной организации поручили усилить контроль за состоянием ограждений и принять дополнительные меры безопасности.
По словам очевидцев, участок в момент происшествия был недостаточно освещен и, как они утверждают, не имел необходимых ограждений.
Ситуация взята на контроль, а ответственным службам поручено обеспечить безопасность на строительных объектах.
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Напомним, ранее в Туркестанской области двухлетний ребёнок погиб, упав в туалет.
По предварительным данным, малыш остался без присмотра взрослых и упал в уличный туалет глубиной 2,5 метра.
Ранее в Туркестанской области произошел похожий случай. В селе Темирлан спасатели помогли годовалому ребенку, который также упал в уличный туалет на территории частного дома.
Малыша удалось достать и передать сотрудникам скорой помощи. После осмотра медики оказали ему необходимую помощь.
Специалисты МЧС призывают взрослых не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время и заранее проверять безопасность территории вокруг дома.
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