В Темиртау двухлетний ребенок упал в пятиметровый котлован с водой

В городе Темиртау Карагандинской области двухлетний ребенок упал в заполненный водой котлован на территории, где проводились строительные работы. Малыша удалось быстро вытащить, его состояние стабильное.

Что произошло

Инцидент произошел на пересечении проспекта Металлургов и улицы Амангельды.

По словам очевидцев, ребенок оказался в котловане глубиной около 5 метров, заполненном водой. Взрослые, находившиеся рядом, оперативно помогли выбраться малышу.

«Глубина – 5 метров. Внутри вода. Ребенок туда упал. Кайрекең вытащил ребенка», – рассказал один из очевидцев.

В каком состоянии ребенок

Как сообщили в акимате Темиртау, после происшествия ребенка доставили в медицинское учреждение.

«Он был оперативно доставлен в больницу. В настоящее время состояние ребенка стабильное», – отметили в пресс-службе ведомства.

Что говорят власти

В акимате сообщили, что котлован находился рядом с участком проведения строительных работ.

Подрядной организации поручили усилить контроль за состоянием ограждений и принять дополнительные меры безопасности.

По словам очевидцев, участок в момент происшествия был недостаточно освещен и, как они утверждают, не имел необходимых ограждений.

Ситуация взята на контроль, а ответственным службам поручено обеспечить безопасность на строительных объектах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В Темиртау | Новости (@v.temirtau)

Напомним, ранее в Туркестанской области двухлетний ребёнок погиб, упав в туалет.

По предварительным данным, малыш остался без присмотра взрослых и упал в уличный туалет глубиной 2,5 метра.

Ранее в Туркестанской области произошел похожий случай. В селе Темирлан спасатели помогли годовалому ребенку, который также упал в уличный туалет на территории частного дома.

Малыша удалось достать и передать сотрудникам скорой помощи. После осмотра медики оказали ему необходимую помощь.

Специалисты МЧС призывают взрослых не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время и заранее проверять безопасность территории вокруг дома.

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