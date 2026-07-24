В Туркестанской области двухлетний ребенок погиб после падения в уличный туалет
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В Тюлькубасском районе Туркестанской области произошла трагедия – погиб двухлетний ребенок. Несчастный случай произошел 22 июля на территории частного дома в селе Аксу-Жабаглы.
Что произошло
По данным Департамента полиции региона, ребенок находился во дворе без присмотра взрослых и случайно упал в наружный туалет глубиной около 2,5 метра.
После поступления сообщения на место были направлены спасатели, сотрудники скорой медицинской помощи, полиции, местных исполнительных органов и лесного хозяйства.
Специалисты ДЧС извлекли ребенка из сооружения, однако спасти его не удалось.
Обстоятельства устанавливаются
В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.
Спасательные службы напоминают родителям и взрослым о необходимости постоянного контроля за детьми, особенно во время нахождения на территории частных домов и дворов, где могут представлять опасность открытые или недостаточно защищенные хозяйственные объекты.
Ранее в Туркестанской области произошел похожий случай. В селе Темирлан спасатели помогли годовалому ребенку, который также упал в уличный туалет на территории частного дома.
Малыша удалось достать и передать сотрудникам скорой помощи. После осмотра медики оказали ему необходимую помощь.
Специалисты МЧС призывают взрослых не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время и заранее проверять безопасность территории вокруг дома.
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