В Туркестанской области двухлетний ребенок погиб после падения в уличный туалет

В Тюлькубасском районе Туркестанской области произошла трагедия – погиб двухлетний ребенок. Несчастный случай произошел 22 июля на территории частного дома в селе Аксу-Жабаглы.

Что произошло

По данным Департамента полиции региона, ребенок находился во дворе без присмотра взрослых и случайно упал в наружный туалет глубиной около 2,5 метра.

После поступления сообщения на место были направлены спасатели, сотрудники скорой медицинской помощи, полиции, местных исполнительных органов и лесного хозяйства.

Специалисты ДЧС извлекли ребенка из сооружения, однако спасти его не удалось.

Обстоятельства устанавливаются

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Спасательные службы напоминают родителям и взрослым о необходимости постоянного контроля за детьми, особенно во время нахождения на территории частных домов и дворов, где могут представлять опасность открытые или недостаточно защищенные хозяйственные объекты.

Ранее в Туркестанской области произошел похожий случай. В селе Темирлан спасатели помогли годовалому ребенку, который также упал в уличный туалет на территории частного дома.

Малыша удалось достать и передать сотрудникам скорой помощи. После осмотра медики оказали ему необходимую помощь.

Специалисты МЧС призывают взрослых не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время и заранее проверять безопасность территории вокруг дома.

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