В ЦИК определили порядок расположения партий в бюллетенях

В Казахстане определили порядок расположения политических партий в избирательных бюллетенях на предстоящих выборах депутатов маслихатов. Очередность установили путём жеребьёвки на заседании Центральной избирательной комиссии 2 ноября, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

На заседании Центризбиркома рассмотрели вопросы подготовки избирательных бюллетеней, их оформления и доставки в участковые избирательные комиссии. Отдельное внимание уделили порядку размещения наименований политических партий.

По итогам жеребьёвки партии расположились в следующей последовательности:

1. Народно–демократическая патриотическая партия «Ауыл».

2. Общенациональная социал–демократическая партия.

3. Народная партия Казахстана.

4. Партия Respublica.

5. Демократическая партия Казахстана «Ақ жол».

6. Казахстанская партия зелёных «Байтақ».

7. Партия «Әділет».

Согласно результатам жеребьёвки, первой в общей последовательности определена партия «Ауыл», седьмой – партия «Әділет».

В ЦИК разъяснили, что политические партии представлены на выборах не во всех регионах одинаково. Если определённая партия не зарегистрировала свой список в конкретном регионе, её наименование не включается в соответствующий избирательный бюллетень. В таком случае следующую позицию занимает партия, расположенная далее в установленной жеребьёвкой последовательности.

Результаты жеребьёвки фиксируются в протоколе, который подписывают члены Центральной избирательной комиссии.

На заседании также представили формы избирательных бюллетеней. Для голосования по партийным спискам предусмотрены двусторонние бюллетени формата А5. На лицевой стороне размещаются Государственный герб Республики Казахстан и наименование бюллетеня. На оборотной стороне указываются названия политических партий в порядке, определённом жеребьёвкой, а также строка «Против всех».

Для голосования по одномандатным избирательным округам предусмотрены бюллетени аналогичного формата. Сведения о зарегистрированных кандидатах будут размещаться в алфавитном порядке. В бюллетенях также предусмотрена строка «Против всех».

Кроме того, на заседании рассмотрели порядок изготовления избирательных бюллетеней и их передачи участковым избирательным комиссиям. Количество бюллетеней определяется с учётом числа избирателей и предусмотренного законодательством резерва.

Напомним, выборы депутатов маслихатов в Казахстане назначены на 29 ноября 2026 года. По состоянию на 18:00 1 ноября в стране зарегистрирован 10 971 кандидат. Из них 1 219 включены в партийные списки, ещё 9 752 зарегистрированы по 3 113 одномандатным избирательным округам.