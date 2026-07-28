В Туркестане полицейские выявили водителя, который перевозил пассажиров без необходимых разрешительных документов. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, сообщает BAQ.KZ.

Что произошло

В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Перевозчик», которое проходит с 27 по 30 июля, сотрудники батальона патрульной полиции Туркестана провели проверку на автодороге Шымкент – Самара.

Полицейские остановили автомобиль Toyota Alphard и проверили документы водителя.

Какие нарушения выявили

Установлено, что водитель осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Туркестан – Шымкент без необходимых разрешительных документов.

В отношении нарушителя приняли меры административного воздействия. Автомобиль водворили на специализированную стоянку.

Что напоминают полицейские

В полиции отметили, что незаконная предпринимательская деятельность в сфере пассажирских перевозок влечет ответственность в соответствии с законодательством.

Также жителей призвали пользоваться услугами официальных перевозчиков, которые имеют необходимые разрешения и обеспечивают безопасность пассажиров.

Ранее мы сообщали, что перевозил мужчина из Алматинской области в Шымкент.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Шымкента задержали жителя Алматинской области, подозреваемого в распространении наркотических средств на территории мегаполиса.

По данным полиции, мужчина передвигался на автомобиле, в багажнике которого при задержании было обнаружено и изъято более 1 кг синтетических психотропных веществ.

Следствием установлено, что подозреваемый занимался противоправной деятельностью с прошлого года. Наркотические средства он привозил из Алматинской области в Шымкент и распространял через так называемые "тайниковые закладки".

Координаты мест закладок передавались через мессенджеры.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведутся дальнейшие следственные действия.

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